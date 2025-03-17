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Наш адрес: г. Минск, ул. Фабрициуса 7
г. Минск, ул. Фабрициуса 7
Телефоны: +375 (33) 319-72-81 +375 (29) 319-72-83 +375 (44) 579-46-73 +375 (17) 399-72-83
Пн-пт: 9:00 - 19:00
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+375 (33) 319-72-81 +375 (29) 319-72-83 +375 (44) 579-46-73 +375 (17) 399-72-83 Заказать звонок
Комплект ProMetall «Атмосфера L»

При покупке комплекта:
Печь “Атмосфера L” с сеткой из нержавейки
Стартовый дымоход Ф115-136 с ревизией и шибером
Чугунный дымоход Ф115 L740 (цвет серый)
Вы получаете сетку-каменку натрубную из нержавейки в подарок!
Доставка по Беларуси — бесплатная

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Комплект ProMetall «Атмосфера L»
Sangens Series W — Перевернула будущее

Инновационные электрические печи
Три режима температуры и влажности
Премиальное качество и дизайн
Эмоции и незабываемые впечатления
Экономичнее аналогов в 1.5-2 раза

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Sangens Series W — Перевернула будущее
Электрокаменки KARINA

Официальный поставщик
Мощность от 2 до 32 кВт
Доставка по Беларуси
Низкая цена
Наличный и безналичный расчет

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Электрокаменки KARINA
HARVIA - Finland

Финские электрокаменки
Удаленное управление
Для коммерческого и домашнего использования
Мощность до 33 кВт
Напольный и настенный монтаж

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HARVIA - Finland
Газовые котлы АОГВ

Срок службы 50 лет
Одноконтурные и двухконтурные
Экономичные
КПД 90%
Бесплатная доставка по РБ

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Газовые котлы АОГВ
Электрические котлы Эван

Снижение цены на котлы Эван:
Удаленное управление
Подходит для систем "Теплый пол"
Мощность от 3 до 120 кВт
ТЭН из нержавеющей стали
Защита от перегрева
Доставка по Беларуси

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Электрические котлы Эван
Печи для русской бани Жара Услада

Толщина стали 8 мм
Закрытая каменка из нержавейки или 09Г2С
Встроенный теплообменник
Гарантия 5 лет
Срок службы 20 лет
Бесплатная доставка

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Печи для русской бани Жара Услада
Газовые котлы ARISTON

Сделано в Италии
Рассрочка 4 мес. 0%
Черепаха 8 мес. 0%
Дымоход в комплекте
Бесплатная доставка по РБ
Обогрев до 250 м2

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Газовые котлы ARISTON
Электрокотлы Lemax PROPLUS

Встроенный Wi-fi
Недельный программатор
Встроенный насос и расширительный бак
Бесплатная доставка

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Электрокотлы Lemax PROPLUS
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Скидка -10%
Sawo Scandia SCA-90NB-Z
0
Sawo Scandia SCA-90NB-Z
1 849.00 р.
1 664.00 р.
Скидка -10%
Sawo Aries ARI3-75NB-P
0
Sawo Aries ARI3-75NB-P
1 760.00 р.
1 584.00 р.
Скидка -10%
Sawo Aries ARI3-90NB-P
0
Sawo Aries ARI3-90NB-P
2 095.00 р.
1 886.00 р.
Скидка -10%
Sawo Krios KRI-45NB-P
0
Sawo Krios KRI-45NB-P
1 537.00 р.
1 383.00 р.
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Газовый котел Navien Deluxe ONE 35K
0
Газовый котел Navien Deluxe ONE 35K
Код товара: 101.7648
2 338.90 р.
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Акция
Газовый котел Боринское АОГВ 11,6
0
Газовый котел Боринское АОГВ 11,6
Код товара: 101.6673
1 200.00 р.
-14%
1 030.00 р.
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Рассрочка
Газовый котел Ростовгазоаппарат RGA 11 x Change TL
0
Газовый котел Ростовгазоаппарат RGA 11 x Change TL
Код товара: 101.6654
1 250.00 р.
-20%
995.00 р.
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Печь-камин Plamen Aria
Код товара: 101.6175
3 750.00 р.
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Чугунная печь Теплодар Былина-Сетка 18 Ч (1.2)
0
Чугунная печь Теплодар Былина-Сетка 18 Ч (1.2)
Код товара: 101.6137
1 612.00 р.
-10%
1 450.00 р.
Хит продаж
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Электрическая печь KARINA Nova 8
0
Электрическая печь KARINA Nova 8
Код товара: 101.6237
1 495.00 р.
-5%
1 420.00 р.
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Электрический котел LEMAX PROPLUS 6
0
Электрический котел LEMAX PROPLUS 6
Код товара: 101.9908
2 747.00 р.
Новости
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Электрические печи KARINA Lite: обзор
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10.03.2025
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Обзорная статья по электрокаменкам Harvia The Wall. Конструктивные особенности серии The Wall SW, The Wall Combi SW S и The Wall SW E, чем отличаются. Памятка для пользователя по электрическим печам для бани Harvia The Wall..
03.03.2025
В чем пойти в баню: что взять с собой
В чем пойти в баню: что взять с собой
В этой статье мы выделяем необходимые вещи, которые следует взять с собой в баню для комфортного и полезного отдыха. Вы узнаете, какие аксессуары и принадлежности помогут вам понадобиться во время и после банных процедур, подробнее читайте здесь..
24.02.2025
Лучшие печи-камины 2025 года: обзор топ-моделей
Лучшие печи-камины 2025 года: обзор топ-моделей
Рассмотрим лучшие импортные и отечественные печи-камины, выделяя их ключевые характеристики и преимущества. Также предоставим полезные советы по выбору и эксплуатации этих устройств, чтобы помочь читателям сделать осознанный выбор и максимально эффективно..
17.02.2025
Электрокаменки Sangens: революция в мире бани
Электрокаменки Sangens: революция в мире бани
Микроклимат настоящей русской бани без дров, дымохода и печного угла. В электрических печах для бани и сауны Sangens установлено два источника тепла: конвектор для нагрева воздуха и закрытая каменка. Экономичное безопасное использование благодаря инноваци..
14.02.2025
Новинки нашего каталога: электрокаменки Henki
Новинки нашего каталога: электрокаменки Henki
Новинки нашего каталога электрокаменки Henki, которые сочетают премиальное европейское качество, стильный дизайн и доступную цену. Эти печи известны своей уникальной формой корпуса, напоминающей птичье гнездо, что обеспечивает максимальную теплоотдачу и э..
11.02.2025
Рейтинг газовых котлов 2025
Рейтинг газовых котлов 2025
В наше время вопрос отопления является одним из самых актуальных. Правильный выбор газового котла поможет обеспечить комфорт и уют в вашем доме. В этой статье мы рассмотрим топ-5 лучших газовых котлов 2025 года, которые отличаются высокой эффективностью, ..
10.02.2025
Ошибки при обустройстве парной
Ошибки при обустройстве парной
При обустройстве парной важно учитывать возможные ошибки, которые могут существенно повлиять на функциональность и комфорт сауны. Неправильный выбор материалов, недостаточная вентиляция и ошибки в планировке - это лишь несколько из них. Чтобы создать идеа..

«Мир Пара» — Все для бани и сауны вашей мечты в одном магазине

Приняв решение о строительстве бани на участке, нужно позаботиться о её грамотном обустройстве. От качественного снаряжения зависит ваш комфорт и польза от банных процедур. В Mir-Para.by представлен большой выбор необходимых элементов для банного помещения и сауны. Здесь вы найдете печи, дымоходы, двери, котлы и многое другое.

Печи

Одним из главных элементов оснащения сауны является печь. Наиболее популярными считаются дровяные печи для бани. От хорошей каменки зависит объем пара и температура. Можно приобрести удобную в эксплуатации электрокаменку для бани, или газовую. На сайте представлен большой ассортимент печей для разного объема парных, отличающихся по исполнению, материалу изготовления (чугун, металл, нержавеющая сталь), типу топки и другим важным параметрам.

Двери для парной

Сохранение температуры в сауне зависит от качества и герметичности дверей, которые могут быть изготовлены из различных материалов. У нас вы найдете более 70 вариантов исполнения стеклянных и деревянных дверей и окон из различных пород, отличающихся по размеру и дизайну. В линейке представлены модели:
  • из вагонки и массива с вентиляцией и стеклянными вставками;
  • из матового и тонированного стекла (цвета сатин, бронза, графит).

Дымоходы и комплектующие

 Если вы остановились на дровяной печи каменке, для выведения продуктов горения нужно установить надежный дымоход. На качество выводящей системы влияет материал изготовления дымохода и правильная техника монтажа. В магазине «Мир Пара» представлены:
  • крепежи;
  • аксессуары для чистки и многое другое.

Камни для бани

Наш компания является официальным импортером камней для бани из Карелии в БеларусиПравильно подобранные камни – залог хорошего жара и легкого пара. Камни из подходящих пород не выделяют вредных веществ и способны долго удерживать тепло. У нас вы найдете камни из Карелии, Урала и Хакасии фасовкой по 5, 10, 15 и 20 кг:
  • талькохлорит (колотый, обвалованный);
  • малиновый кварц (колотый, обвалованный);
  • яшма;
  • габбро-диабаз;
  • белый кварц;
  • долерит;
  • жадеит (пилено-колотый, шлифованный);
  • дунит;
  • пироксенит.

Баки для воды

От объема и качества бака зависит скорость подогрева воды. Необходимо устанавливать в сауне два отдельных бака для воды (холодной и горячей). Мы предлагаем баки и теплообменники различных объемов и типов:
  • накопительные навесные прямоугольной формы от 75 л. и круглые от 50 л.
  • прямоугольные самоварные от 55 л.;
  • теплообменники на 12 и 15 л.

Оборудование для отопительной системы дома

Для ощущения комфорта и уюта в доме на нашем сайте представлено отопительные печи и камины:
  • печи-камины;
  • камины;
  • буржуйки;
  • каминные топки;
  • дополнительные аксессуары.
Экономьте время, и деньги – приобретайте товары для бани и сауны на сайте «Мир Пара».
Хотите быстро и легко подобрать необходимое оборудование для бани? Закажите все в одном месте. Также мы занимаемся реализацией вагонки и пагонажа для бани. Для изготовления используется липовая, сосновая, кедровая, дубовая и ольховая древесина. Сделав заявку в Мир Пара, вы приобретаете и получаете:
  • Качественные товары для бани и сауны с гарантией от известных финских и российских фирм (Sawo, Karina, Hello, Kastor, Harvia, Теплодар, Везувий, Добросталь, Березка и др.);
  • Экономию денежных средств благодаря продаже товаров по цене производителя;
  • Квалифицированную помощь в подборе и расчете необходимого количества оборудования;
  • Быстрое решение спорных моментов в пользу покупателя;
  • Возможность бесплатного хранения оплаченной покупки на складе магазина в течение длительного времени – покупаете летом, а забираете зимой и наоборот;
  • Доставка до дома в течение 3 -х дней. Развозим по всей Беларуси.
Офис расположен в центре города. Вы найдете нас по адресу: г. Минск, ул. Фабрициуса 7. (ст.м. Институт Культуры, остановка общественного транспорта – Академия управления).