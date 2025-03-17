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Приняв решение о строительстве бани на участке, нужно позаботиться о её грамотном обустройстве. От качественного снаряжения зависит ваш комфорт и польза от банных процедур. В Mir-Para.by представлен большой выбор необходимых элементов для банного помещения и сауны. Здесь вы найдете печи, дымоходы, двери, котлы и многое другое.
ПечиОдним из главных элементов оснащения сауны является печь. Наиболее популярными считаются дровяные печи для бани. От хорошей каменки зависит объем пара и температура. Можно приобрести удобную в эксплуатации электрокаменку для бани, или газовую. На сайте представлен большой ассортимент печей для разного объема парных, отличающихся по исполнению, материалу изготовления (чугун, металл, нержавеющая сталь), типу топки и другим важным параметрам.
Двери для парнойСохранение температуры в сауне зависит от качества и герметичности дверей, которые могут быть изготовлены из различных материалов. У нас вы найдете более 70 вариантов исполнения стеклянных и деревянных дверей и окон из различных пород, отличающихся по размеру и дизайну. В линейке представлены модели:
- из вагонки и массива с вентиляцией и стеклянными вставками;
- из матового и тонированного стекла (цвета сатин, бронза, графит).
Дымоходы и комплектующиеЕсли вы остановились на дровяной печи каменке, для выведения продуктов горения нужно установить надежный дымоход. На качество выводящей системы влияет материал изготовления дымохода и правильная техника монтажа. В магазине «Мир Пара» представлены:
- одностенные дымоходы изготовленные из нержавеющей стали, комплектующие;
- крепежи;
- аксессуары для чистки и многое другое.
Камни для баниНаш компания является официальным импортером камней для бани из Карелии в Беларуси. Правильно подобранные камни – залог хорошего жара и легкого пара. Камни из подходящих пород не выделяют вредных веществ и способны долго удерживать тепло. У нас вы найдете камни из Карелии, Урала и Хакасии фасовкой по 5, 10, 15 и 20 кг:
- талькохлорит (колотый, обвалованный);
- малиновый кварц (колотый, обвалованный);
- яшма;
- габбро-диабаз;
- белый кварц;
- долерит;
- жадеит (пилено-колотый, шлифованный);
- дунит;
- пироксенит.
Баки для водыОт объема и качества бака зависит скорость подогрева воды. Необходимо устанавливать в сауне два отдельных бака для воды (холодной и горячей). Мы предлагаем баки и теплообменники различных объемов и типов:
- накопительные навесные прямоугольной формы от 75 л. и круглые от 50 л.
- прямоугольные самоварные от 55 л.;
- теплообменники на 12 и 15 л.
Оборудование для отопительной системы домаДля ощущения комфорта и уюта в доме на нашем сайте представлено отопительные печи и камины:
- печи-камины;
- камины;
- буржуйки;
- каминные топки;
Экономьте время, и деньги – приобретайте товары для бани и сауны на сайте «Мир Пара».
- дополнительные аксессуары.
Хотите быстро и легко подобрать необходимое оборудование для бани? Закажите все в одном месте. Также мы занимаемся реализацией вагонки и пагонажа для бани. Для изготовления используется липовая, сосновая, кедровая, дубовая и ольховая древесина. Сделав заявку в Мир Пара, вы приобретаете и получаете:
- Качественные товары для бани и сауны с гарантией от известных финских и российских фирм (Sawo, Karina, Hello, Kastor, Harvia, Теплодар, Везувий, Добросталь, Березка и др.);
- Экономию денежных средств благодаря продаже товаров по цене производителя;
- Квалифицированную помощь в подборе и расчете необходимого количества оборудования;
- Быстрое решение спорных моментов в пользу покупателя;
- Возможность бесплатного хранения оплаченной покупки на складе магазина в течение длительного времени – покупаете летом, а забираете зимой и наоборот;
Офис расположен в центре города. Вы найдете нас по адресу: г. Минск, ул. Фабрициуса 7. (ст.м. Институт Культуры, остановка общественного транспорта – Академия управления).
- Доставка до дома в течение 3 -х дней. Развозим по всей Беларуси.