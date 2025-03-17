Приняв решение о строительстве бани на участке, нужно позаботиться о её грамотном обустройстве. От качественного снаряжения зависит ваш комфорт и польза от банных процедур. В Mir-Para.by представлен большой выбор необходимых элементов для банного помещения и сауны. Здесь вы найдете печи, дымоходы, двери, котлы и многое другое.



Печи

Одним из главных элементов оснащения сауны является

печь.

Наиболее популярными считаются

дровяные печи для бани

. От хорошей каменки зависит объем пара и температура. Можно приобрести удобную в эксплуатации электрокаменку для бани , или газовую. На сайте представлен большой ассортимент печей для разного объема парных, отличающихся по исполнению, материалу изготовления (чугун, металл, нержавеющая сталь), типу топки и другим важным параметрам.

Двери для парной

Сохранение температуры в сауне зависит от качества и герметичности

дверей

, которые могут быть изготовлены из различных материалов. У нас вы найдете более 70 вариантов исполнения

дверей и окон из

различных пород, отличающихся по размеру и дизайну. В линейке представлены модели:

из вагонки и массива с вентиляцией и стеклянными вставками;

из матового и тонированного стекла (цвета сатин, бронза, графит).

Дымоходы и комплектующие

Если вы остановились на дровяной печи каменке, для выведения продуктов горения нужно установить надежный

дымоход

.

На качество выводящей системы влияет материал изготовления дымохода и правильная техника монтажа. В магазине «Мир Пара» представлены:

одностенные дымоходы изготовленные из нержавеющей стали, комплектующие;

крепежи;

аксессуары для чистки и многое другое.

Камни для бани

Наш компания является официальным импортером

камней для бани

из Карелии в Беларуси

.

Правильно подобранные камни – залог хорошего жара и легкого пара.

Камни

из подходящих пород не выделяют вредных веществ и способны долго удерживать тепло. У нас вы найдете камни из Карелии, Урала и Хакасии фасовкой по 5, 10, 15 и 20 кг:

талькохлорит (колотый, обвалованный);

малиновый кварц (колотый, обвалованный);

яшма;

габбро-диабаз;

белый кварц;

долерит;

дунит;

пироксенит .

Баки для воды

От объема и качества бака зависит скорость подогрева воды. Необходимо устанавливать в сауне два отдельных бака для воды (холодной и горячей). Мы предлагаем баки и теплообменники различных объемов и типов:

накопительные навесные прямоугольной формы от 75 л. и круглые от 50 л.

прямоугольные самоварные от 55 л.;

теплообменники на 12 и 15 л.

Оборудование для отопительной системы дома

Для ощущения комфорта и уюта в доме на нашем сайте представлено

:

печи-камины;

камины;

буржуйки;

каминные топки;

дополнительные аксессуары.

Экономьте время, и деньги – приобретайте товары для бани и сауны на сайте «Мир Пара».

Хотите быстро и легко подобрать необходимое оборудование для бани? Закажите все в одном месте. Также мы занимаемся реализацией

вагонки и пагонажа

для бани. Для изготовления используется липовая, сосновая, кедровая, дубовая и ольховая древесина. Сделав заявку в Мир Пара, вы приобретаете и получаете:

Качественные товары для бани и сауны с гарантией от известных финских и российских фирм (Sawo, Karina, Hello, Kastor, Harvia, Теплодар, Везувий, Добросталь, Березка и др.);

Экономию денежных средств благодаря продаже товаров по цене производителя;

Квалифицированную помощь в подборе и расчете необходимого количества оборудования;

Быстрое решение спорных моментов в пользу покупателя;

Возможность бесплатного хранения оплаченной покупки на складе магазина в течение длительного времени – покупаете летом, а забираете зимой и наоборот;

Доставка до дома в течение 3 -х дней . Развозим по всей Беларуси.

Офис расположен в центре города. Вы найдете нас по адресу: г. Минск, ул. Фабрициуса 7. (ст.м. Институт Культуры, остановка общественного транспорта – Академия управления).